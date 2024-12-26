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Анастасия Зырянова: «У норвежцев и французов молодое поколение дает бой более опытным спортсменам. Думаю, наши спортсмены смогут так же»

Зырянова назвала российских биатлонисток, которые могли бы поехать на Кубок мира.

– Давай представим, что ты тренер и тебе нужно сейчас составить топ-6 биатлонисток, которые поедут на Кубок мира.

– Я бы, конечно, наверное, отправила всю нашу группу Истомина, ха-ха. А если серьезно, то, во-первых, Шевченко Наташа. Она всегда держится высоко, у нее нет больших провалов, и по стрельбе она в целом-то стабильна. Ну да, она медленнее стреляет, чем, допустим, топы, но это не такая уж большая проблема.

Во-вторых, Сливко Виктория. Последние гонки, да и весь сезон она постоянно держится в топ-10, в топ-6. Это показывает ее стабильность, мастерство. Если рассматривать на данный момент, я назвала бы Вику Метелю. Она также показывает стабильную скорость на лыжне, быструю и, в принципе, точную стрельбу.

Еще Настя Халили. Она в каждой гонке показывает одну из лучших скоростей. Со стрельбой, конечно, не всегда складывается удачно. Но я верю, что она сейчас стабилизирует ход. Настя, мне кажется, добавила в нём, и из-за этого не получается иногда в стрельбе. Я думаю, что скоро она будет бороться за первое место в каждой гонке.

А также Шевнина Полина и Резцова Кристина. Наверное, эти шесть человек всегда стабильны в скорости и всегда в топ-10. Они стабильны и в стрельбе. Да, бывают иногда некоторые западения в обоих компонентах, все мы люди.

– Ты не назвала себя, но выбрала Вику Метелю, которой 21 год. Допустим, Россию допустили до Кубка мира. Нет ли страха, что при равных результатах предпочтение отдадут более опытным, а не более молодым спортсменкам?

– Да все возможно. Возможно, на Кубок IBU сначала отправят, чтобы там посмотреть психологическое состояние, потому что не все могут справляться на таком высоком уровне. Та же Вика, по-моему, на мировом уровне еще не пробежала ни одной гонки. Думаю, что все равно это будет стресс для нее. Но если она справится, то можно смело брать на Кубок мира.

Если смотреть Кубок мира, то там пробуют молодых спортсменов и норвежцы, и французы. Смотришь, а у них молодое поколение дает бой более опытным спортсменам. Да, это может быть в одной-двух гонках, потом иногда проваливаются, но они все равно показывают результат.

Думаю, что наши спортсмены так же смогут, потому что они молодые, у них более горящие глаза, больше энергии, вот этого адреналина, который можно выплеснуть именно в гонке. Да, их может захлестнуть, они могут ошибиться, но это же все с опытом пройдет. Чем раньше они туда поедут, чем раньше наберутся опыта, тем раньше смогут выступать более стабильно, – сказала Анастасия Зырянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoВиктория Сливко
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
Виктория Метеля
logoКубок IBU
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКубок мира по биатлону
Анастасия Зырянова
Полина Шевнина
logoКристина Резцова
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
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