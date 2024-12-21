Шашилов о том, кто из биатлонисток мог бы поехать на Кубок мира: «Круг не сильно большой. Резцова, Наталия Шевченко, Халили, Казакевич, Сливко»

Шашилов назвал биатлонисток, которые в случае допуска могли бы поехать на Кубок мира.

– Кубок мира – это Кубок мира. Там у нас есть проверенный народ, например, Кристина Резцова , Наталия Шевченко имеет опыт международных соревнований, Анастасия Халили . У нас круг не сильно большой. Ирина Казакевич и Настя Шевченко тоже имеют международный опыт. Но Насте надо восстановиться.

Далее Виктория Сливко. Очень хорошо себя зарекомендовала молодежь: Гришина, Метеля и Зырянова. Хотелось бы их проверить. Выделил бы из них Зырянову. Еще Дербушеву можно назвать. Есть рядом Полина Шевнина.

– Четверка на эстафету?

– Ни за что не скажу.

– Кто железно будет финишировать?

– Наигрываю Наталию Шевченко. Думаю, только она. Эмоции Кристины нужно использовать в нужный момент на другой позиции. Может, третья или вторая. Она может дать запал команде. Видно будет. Гореева хорошо ходит первый этап. Но конкретики не будет пока, – сказал тренер Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ».