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  • Шашилов о том, кто из биатлонисток мог бы поехать на Кубок мира: «Круг не сильно большой. Резцова, Наталия Шевченко, Халили, Казакевич, Сливко»
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Шашилов о том, кто из биатлонисток мог бы поехать на Кубок мира: «Круг не сильно большой. Резцова, Наталия Шевченко, Халили, Казакевич, Сливко»

Шашилов назвал биатлонисток, которые в случае допуска могли бы поехать на Кубок мира.

Кубок мира – это Кубок мира. Там у нас есть проверенный народ, например, Кристина Резцова, Наталия Шевченко имеет опыт международных соревнований, Анастасия Халили. У нас круг не сильно большой. Ирина Казакевич и Настя Шевченко тоже имеют международный опыт. Но Насте надо восстановиться.

Далее Виктория Сливко. Очень хорошо себя зарекомендовала молодежь: Гришина, Метеля и Зырянова. Хотелось бы их проверить. Выделил бы из них Зырянову. Еще Дербушеву можно назвать. Есть рядом Полина Шевнина.

– Четверка на эстафету?

– Ни за что не скажу.

– Кто железно будет финишировать?

– Наигрываю Наталию Шевченко. Думаю, только она. Эмоции Кристины нужно использовать в нужный момент на другой позиции. Может, третья или вторая. Она может дать запал команде. Видно будет. Гореева хорошо ходит первый этап. Но конкретики не будет пока, – сказал тренер Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoИрина Казакевич
logoМихаил Шашилов
logoКубок мира по биатлону
Анастасия Зырянова
logoсборная России жен
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКристина Резцова
logoАнастасия Халили (Гореева)
Анастасия Гришина
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнастасия Шевченко
Виктория Метеля
Полина Шевнина
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