Шашилов о том, кто из биатлонисток мог бы поехать на Кубок мира: «Круг не сильно большой. Резцова, Наталия Шевченко, Халили, Казакевич, Сливко»
– Кубок мира – это Кубок мира. Там у нас есть проверенный народ, например, Кристина Резцова, Наталия Шевченко имеет опыт международных соревнований, Анастасия Халили. У нас круг не сильно большой. Ирина Казакевич и Настя Шевченко тоже имеют международный опыт. Но Насте надо восстановиться.
Далее Виктория Сливко. Очень хорошо себя зарекомендовала молодежь: Гришина, Метеля и Зырянова. Хотелось бы их проверить. Выделил бы из них Зырянову. Еще Дербушеву можно назвать. Есть рядом Полина Шевнина.
– Четверка на эстафету?
– Ни за что не скажу.
– Кто железно будет финишировать?
– Наигрываю Наталию Шевченко. Думаю, только она. Эмоции Кристины нужно использовать в нужный момент на другой позиции. Может, третья или вторая. Она может дать запал команде. Видно будет. Гореева хорошо ходит первый этап. Но конкретики не будет пока, – сказал тренер Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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