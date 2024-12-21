Даниил Серохвостов: «Соперники сами дали мне шанс выиграть. Это не показательная гонка»

Серохвостов считает, что соперники позволили ему выиграть пасьют в Чайковском.

Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском, Александр Корнев стал вторым, Эдуард Латыпов – третьим.

«Соперники сами дали мне шанс выиграть. Это не показательная гонка. Когда шел один по дистанции, думал, что нужно продолжать работать, не давать соперникам шанс», – сказал Серохвостов.