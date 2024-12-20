Серохвостов о спринте: «Я сегодня чуть не сдох, ехал на рогах, выложился на 200%. Завтра будет легче»

Даниил Серохвостов заявил, что «доехал на рогах» гонку на Кубке Содружества.

Сегодня Серохвостов с двумя промахами занял второе место в спринте на этапе в Чайковском. Победил Эдуард Латыпов, третьим стал Александр Корнев.

– Сегодня на удивление чувствовал себя спокойно. Выспался и вышел на гонку. Я бежал на максимум. На первом круге выложился на 95% от своего максимума. Видел Смольского и пытался его догнать до спуска, но мне не удалось, и на последнем подъеме пришлось потратиться посильнее. Ковры нечищенные, ноги скользили каждый выстрел. После третьего выстрела забил на ноги и стрелял на руках.

Знал, что Корнев последний круг сильно бегает. Когда проехал эстакаду, сказали, что я отыграл несколько секунд. Подумал: «Видимо, Корнев сегодня тепленький, его можно брать».

– Сколько сейчас от стопроцентного Серохвостова?

– 100%. Я сегодня чуть не сдох, ехал на рогах, выложился на 200%. Завтра будет легче, – сказал Серохвостов.

21 декабря на Кубке Содружества пройдет гонка преследования.