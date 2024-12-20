Анамария Лампич: «Для меня бронзовая медаль – как победа. Наконец-то летняя работа принесла свои плоды»

Анамария Лампич рассказала, что воспринимает бронзу на Кубке мира как победу.

Лампич стала третьей в спринте на этапе в Анси . Это ее первый подиум на Кубке мира. Словенская спортсменка перешла в биатлон из лыжных гонок в 2022 году.

«Наконец-то летняя работа принесла свои плоды. Я очень счастлива. Я знала, что сделала несколько шагов вперед по сравнению с прошлым годом.

Для меня это [бронза] – как золото, победа. Когда я финишировала, знала, что обошла многих. Однако считала, что, возможно, этого хватит для десятого места, но не для третьего», – приводит слова Лампич сайт Международного союза биатлонистов.