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Брезаз-Буше одержала 12-ю победу в карьере, у Лампич – первый подиум

Жюстин Брезаз-Буше выиграла спринт на Кубке мира в Анси.

Это 12-я победа в карьере французской биатлонистки. Всего у нее 26 подиумов (12-8-6).

Серебро у немецкой спортсменки Франциски Пройс. На ее счету 19 личных подиумов (2-10-7).

Бронзу завоевала словенка Анамария Лампич. Она поднялась на пьедестал Кубка мира впервые в карьере (0-0-1).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoсборная Словении жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoАнамария Лампич
logoФранциска Пройс
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