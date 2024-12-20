Брезаз-Буше одержала 12-ю победу в карьере, у Лампич – первый подиум
Жюстин Брезаз-Буше выиграла спринт на Кубке мира в Анси.
Это 12-я победа в карьере французской биатлонистки. Всего у нее 26 подиумов (12-8-6).
Серебро у немецкой спортсменки Франциски Пройс. На ее счету 19 личных подиумов (2-10-7).
Бронзу завоевала словенка Анамария Лампич. Она поднялась на пьедестал Кубка мира впервые в карьере (0-0-1).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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