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Экс-тренера по биатлону в США отстранили после обвинений в сексуальном насилии

В Олимпийском и паралимпийском комитете США (USOPC) отстранили одного из сотрудников после сообщений о сексуальном насилии.

Как сообщает Associated Press, расследование ведется против бывшего тренера, которого обвиняют в домогательствах в отношении биатлонистки.

«Мы отправили сотрудника USOPC в административный отпуск до завершения внутреннего расследования», – сообщили в USOPC, не раскрывая его личность.

По информации AP, речь может идти о тренере Гэри Коллиандере.

Экс-биатлонистка Грейс Буто, которой сейчас 33 года, ранее сообщила, что с 15 лет подвергалась домогательствам и насилию со стороны тренеров, в частности Коллиандера. Впоследствии у спортсменки развилась депрессия, и в октябре 2010-го она попыталась совершить самоубийство.

Тогда Коллиандер покинул свою должность в спортивном центре штата Мэн, но в 2016-м был принят на работу в паралимпийскую команду США, где занял пост заместителя директора по лыжным видам.

Буто заявила, что была разочарована бездействием федерации биатлона США (U.S. Biathlon). О том, что организация в течение многих лет игнорировала проблемы сексуального насилия, ранее также высказались и другие американские спортсменки.

Официальные лица Федерации биатлона США десятилетиями игнорировали информацию о сексуальном насилии в отношении спортсменок (AP)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Associated Press
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