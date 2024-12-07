Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 10 секунд, Давидова – 37, Симон стала быстрейшей в стрельбе
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 18.05,0
2. Анамария Лампич (Словения) – 10,4
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 12,9
4. Селина Гротиан (Германия) – 26,2
5. Франциска Пройс (Германия) – 29,3
6. Лу Жанмонно (Франция) – 33,8
7. Осеан Мишлон (Франция) – 35,1
8. Маркета Давидова (Чехия) – 37,0
9. Гру Рандбю (Норвегия) – 41,8
10. Элла Халварссон (Швеция) – 48,2
11. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,5
12. Юлия Таннхаймер (Германия) – 49,0
13. Софи Шово (Франция) – 50,0
14. Доротея Вирер (Италия) – 51,8...
25. Жюлия Симон (Франция) – 1.02,1
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 47,4 (3)
2. Элла Халварссон (Швеция) – 48,9 (2)
3. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 49,0 (1)
4. Ханна Оберг (Швеция) – 49,8 (1)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 51,5 (0)
6. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 51,9 (2)
7. Алла Гиленко (Молдова) – 51,9 (2)
8. Лотте Лие (Бельгия) – 52,0 (1)...
18. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,9 (0)...
32. Эльвира Оберг (Швеция) – 57,1 (2)
33. Маркета Давидова (Чехия) – 57,5 (0)
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