Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 10 секунд, Давидова – 37, Симон стала быстрейшей в стрельбе

Эльвира Оберг стала лучшей на лыжне в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Женщины Спринт Лыжный ход 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 18.05,0 2. Анамария Лампич (Словения) – 10,4 3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 12,9 4. Селина Гротиан (Германия) – 26,2 5. Франциска Пройс (Германия) – 29,3 6. Лу Жанмонно (Франция) – 33,8 7. Осеан Мишлон (Франция) – 35,1 8. Маркета Давидова (Чехия) – 37,0 9. Гру Рандбю (Норвегия) – 41,8 10. Элла Халварссон (Швеция) – 48,2 11. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,5 12. Юлия Таннхаймер (Германия) – 49,0 13. Софи Шово (Франция) – 50,0 14. Доротея Вирер (Италия) – 51,8... 25. Жюлия Симон (Франция) – 1.02,1 Скорострельность 1. Жюлия Симон (Франция) – 47,4 (3) 2. Элла Халварссон (Швеция) – 48,9 (2) 3. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 49,0 (1) 4. Ханна Оберг (Швеция) – 49,8 (1) 5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 51,5 (0) 6. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 51,9 (2) 7. Алла Гиленко (Молдова) – 51,9 (2) 8. Лотте Лие (Бельгия) – 52,0 (1)... 18. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,9 (0)... 32. Эльвира Оберг (Швеция) – 57,1 (2) 33. Маркета Давидова (Чехия) – 57,5 (0)