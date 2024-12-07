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Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 10 секунд, Давидова – 37, Симон стала быстрейшей в стрельбе

Эльвира Оберг стала лучшей на лыжне в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 18.05,0

2. Анамария Лампич (Словения) – 10,4

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 12,9

4. Селина Гротиан (Германия) – 26,2

5. Франциска Пройс (Германия) – 29,3

6. Лу Жанмонно (Франция) – 33,8

7. Осеан Мишлон (Франция) – 35,1

8. Маркета Давидова (Чехия) – 37,0

9. Гру Рандбю (Норвегия) – 41,8

10. Элла Халварссон (Швеция) – 48,2

11. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,5

12. Юлия Таннхаймер (Германия) – 49,0

13. Софи Шово (Франция) – 50,0

14. Доротея Вирер (Италия) – 51,8...

25. Жюлия Симон (Франция) – 1.02,1

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 47,4 (3)

2. Элла Халварссон (Швеция) – 48,9 (2)

3. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 49,0 (1)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 49,8 (1)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 51,5 (0)

6. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 51,9 (2)

7. Алла Гиленко (Молдова) – 51,9 (2)

8. Лотте Лие (Бельгия) – 52,0 (1)...

18. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,9 (0)...

32. Эльвира Оберг (Швеция) – 57,1 (2)

33. Маркета Давидова (Чехия) – 57,5 (0)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
logoсборная Швейцарии жен
logoЖюлия Симон
Элла Халварссон
logoсборная Швеции жен
logoсборная Франции
logoЭлиза Гаспарин
logoЛотте Лие
logoсборная Бельгии
Алла Гиленко
logoХанна Оберг
Анна-Карин Хейденберг
logoЛена Хекки-Гросс
logoсборная Молдовы жен
logoЭльвира Оберг
logoсборная Финляндии жен
logoСуви Минккинен
logoМаркета Давидова
logoсборная Чехии жен
logoДоротея Вирер
logoсборная Норвегии жен
Гру Рандбю
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
Селина Гротиан
Осеан Мишлон
logoФранциска Пройс
Софи Шово
Марен Киркеэйде
logoсборная Словении жен
Юлия Таннхаймер
logoАнамария Лампич
Лу Жанмонно
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