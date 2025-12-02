Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности
Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 37.13,1
2. Микела Каррара (Италия) – 14,6
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,2
4. Ханна Оберг (Швеция) – 20,7
5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 22,3
6. Лу Жанмонно (Франция) – 24,9
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,6
8. Анна Юппе (Австрия) – 43,4
9. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 44,5
10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 44,9...
13. Доротея Вирер (Италия) – 52,6...
30. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.34,7...
33. Камиль Бене (Франция) – 1.39,3
Скорострельность
1. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.38,7 (2)
2. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,9 (2)
3. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.49,2 (3)
4. Александра Меркушина (Украина) – 1.52,4 (6)
5. Полона Клеменчич (Словения) – 1.53,8 (4)
6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.54,1 (4)...
8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.56,8 (1)...
19. Камиль Бене (Франция) – 2.04,1 (1)