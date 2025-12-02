  • Спортс
  • Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности

Словенка Лампич была быстрейшей на лыжне в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 37.13,1

2. Микела Каррара (Италия) – 14,6

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,2

4. Ханна Оберг (Швеция) – 20,7

5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 22,3

6. Лу Жанмонно (Франция) – 24,9

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,6

8. Анна Юппе (Австрия) – 43,4

9. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 44,5

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 44,9...

13. Доротея Вирер (Италия) – 52,6...

30. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.34,7...

33. Камиль Бене (Франция) – 1.39,3

Скорострельность

1. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.38,7 (2)

2. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,9 (2)

3. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.49,2 (3)

4. Александра Меркушина (Украина) – 1.52,4 (6)

5. Полона Клеменчич (Словения) – 1.53,8 (4)

6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.54,1 (4)...

8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.56,8 (1)...

19. Камиль Бене (Франция) – 2.04,1 (1)

