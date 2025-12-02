Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности

Словенка Лампич была быстрейшей на лыжне в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Словенская биатлонистка Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону-2025/26 1-й этап Эстерсунд, Швеция Женщины Индивидуальная гонка Лыжный ход 1. Анамария Лампич (Словения) – 37.13,1 2. Микела Каррара (Италия) – 14,6 3. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,2 4. Ханна Оберг (Швеция) – 20,7 5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 22,3 6. Лу Жанмонно (Франция) – 24,9 7. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,6 8. Анна Юппе (Австрия) – 43,4 9. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 44,5 10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 44,9... 13. Доротея Вирер (Италия) – 52,6... 30. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.34,7... 33. Камиль Бене (Франция) – 1.39,3 Скорострельность 1. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия) – 1.38,7 (2) 2. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,9 (2) 3. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.49,2 (3) 4. Александра Меркушина (Украина) – 1.52,4 (6) 5. Полона Клеменчич (Словения) – 1.53,8 (4) 6. Наталия Сидорович (Польша) – 1.54,1 (4)... 8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.56,8 (1)... 19. Камиль Бене (Франция) – 2.04,1 (1)