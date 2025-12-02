Александр Тихонов: «Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров»

Александр Тихонов: норвежцев надо исключить из лыжных гонок.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что норвежцев нужно исключить из лыжных гонок.

«Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров, кругом слюни. Кошмар! Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали», – сказал Тихонов.

Также он высказался о шансах российских лыжников на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Если команда хорошо подготовится, у нас есть кому выступать. В лыжных гонках после возвращения на международную арену можно рассчитывать на успех.

А вот с биатлоном ситуация сложнее – я не вижу серьезной и активной работы в федерации, в отличие от лыж. Нужно выходить, выступать и доказывать свое право на результат», – отметил Тихонов.

