Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Опубликовано расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

С 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 1-й этап Эстерсунд, Швеция Расписание трансляций 29 ноября, суббота 15:15 – женщины, эстафета 18:55 – мужчины, эстафета 30 ноября, воскресенье 16:00 – сингл-микст 18:40 – смешанная эстафета 2 декабря, вторник 17:30 – женщины, индивидуальная гонка 3 декабря, среда 17:30 – мужчины, индивидуальная гонка 5 декабря, пятница 18:00 – женщины, спринт 6 декабря, суббота 18:30 – мужчины, спринт 7 декабря, воскресенье 15:15 – женщины, гонка преследования 17:20 – мужчины, гонка преследования ПРИМЕЧАНИЕ : в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет Okko .