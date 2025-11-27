Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Опубликовано расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
С 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Расписание трансляций
29 ноября, суббота
15:15 – женщины, эстафета
18:55 – мужчины, эстафета
30 ноября, воскресенье
16:00 – сингл-микст
18:40 – смешанная эстафета
2 декабря, вторник
17:30 – женщины, индивидуальная гонка
3 декабря, среда
17:30 – мужчины, индивидуальная гонка
5 декабря, пятница
18:00 – женщины, спринт
6 декабря, суббота
18:30 – мужчины, спринт
7 декабря, воскресенье
15:15 – женщины, гонка преследования
17:20 – мужчины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
