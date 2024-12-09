Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

С 13 по 15 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 2-й этап Хохфильцен, Австрия Расписание гонок 13 декабря, пятница Спринт, женщины 13:30 Спринт, мужчины 16:20 14 декабря, суббота Гонка преследования, женщины 14:15 Гонка преследования, мужчины 16:45 15 декабря, воскресенье Эстафета, женщины 13:30 Эстафета, мужчины 16:15 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25