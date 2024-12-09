Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
С 13 по 15 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Расписание гонок
13 декабря, пятница
Спринт, женщины
13:30
Спринт, мужчины
16:20
14 декабря, суббота
Гонка преследования, женщины
14:15
Гонка преследования, мужчины
16:45
15 декабря, воскресенье
Эстафета, женщины
13:30
Эстафета, мужчины
16:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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