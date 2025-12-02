Доротея Вирер: «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже»

Доротея Вирер: никогда бы не поверила, что смогу снова победить.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде .

«Я очень счастлива. Никогда не думала, что снова окажусь на подиуме.

Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже. Никогда не думала, что все еще смогу это делать в свои 35», – сказала Вирер в интервью Fondo Italia.

«Сегодня я не была уверена, стоит ли мне стартовать, потому что я проснулась с небольшим недомоганием и не спала всю ночь. У меня столько всего было в голове.

Для меня это действительно безумие, но я также очень рада за свою команду и людей, которые меня окружают. Это лето было одним из самых тяжелых за все годы, так что я действительно счастлива», – цитирует спортсменку сайт IBU .