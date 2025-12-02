  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Доротея Вирер: «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже»
6

Доротея Вирер: «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже»

Доротея Вирер: никогда бы не поверила, что смогу снова победить.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Я очень счастлива. Никогда не думала, что снова окажусь на подиуме.

Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже. Никогда не думала, что все еще смогу это делать в свои 35», – сказала Вирер в интервью Fondo Italia.

«Сегодня я не была уверена, стоит ли мне стартовать, потому что я проснулась с небольшим недомоганием и не спала всю ночь. У меня столько всего было в голове.

Для меня это действительно безумие, но я также очень рада за свою команду и людей, которые меня окружают. Это лето было одним из самых тяжелых за все годы, так что я действительно счастлива», – цитирует спортсменку сайт IBU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Fondo Italia
logoДоротея Вирер
logoЭстерсунд
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Италии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:47
Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы
2 декабря, 16:32
⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я
2 декабря, 15:55
Главные новости
Франциска Пройс: «Сейчас я не в лучшей форме. Отчасти это ожидаемо, ведь цель не в том, чтобы быть на пике в конце ноября»
46 минут назад
❄️ Кубок Содружества. Метеля выиграла масс-старт, Гришина – 2-я, Резцова – 3-я, Смольская – 6-я, Сливко – 8-я, Сола – 21-я
50 минут назад
Кноттен о российских спортсменах: «Считаю их очень милыми – по крайней мере, тех, кого я знаю. Но странно было бы допускать их к Олимпиаде»
сегодня, 06:49
Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Халили, Логинов, Смольский, Бажин выступят в масс-старте
сегодня, 06:16
Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 34-й, Вирер – 52-й, Пройс – 54-й, Брезаз-Буше – 68-й, Эльвира Оберг – 66-й
сегодня, 06:16
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
сегодня, 06:09
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
сегодня, 06:09
Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
сегодня, 06:09
Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»
вчера, 20:34
Кирилл Бажин: «Сегодня мы подарили Латыпову легкую победу. Он молодец, очень много работает, потому что замотивирован в этом году»
вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
вчера, 10:53
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
3 декабря, 16:55
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
2 декабря, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29