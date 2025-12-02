Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы

Доротея Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Для нее это 17-я победа в карьере и 51-й подиум (16-18-16). Последняя победа Вирер до этой гонки – масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде в марте 2023 года.

Второе место заняла финка Соня Лейнамо , она попала на пьедестал в первый раз (0-1-0).

Тройку замкнула француженка Камиль Бене. Для нее это первое попадание в призы (0-0-1).