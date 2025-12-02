  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы
11

Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го, у Лейнамо и Бене – первые подиумы

Доротея Вирер одержала 17-ю победу в карьере и первую с марта 2023-го.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Для нее это 17-я победа в карьере и 51-й подиум (16-18-16). Последняя победа Вирер до этой гонки – масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде в марте 2023 года.

Второе место заняла финка Соня Лейнамо, она попала на пьедестал в первый раз (0-1-0).

Тройку замкнула француженка Камиль Бене. Для нее это первое попадание в призы (0-0-1).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии жен
logoСоня Лейнамо
logoКамиль Бене
logoКубок мира по биатлону
logoДоротея Вирер
logoсборная Финляндии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Каррара проиграла 15 секунд, Слеттемарк – лучшая по скорострельности
2 декабря, 16:19
⚡️ Кубок мира. Вирер победила в индивидуальной гонке, Лейнамо – 2-я с отставанием 0,3 секунды, Бене – 3-я, Жанмонно – 4-я
2 декабря, 15:55
⚡ Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Франции победила, Италия – 2-я, Норвегия – 3-я, Швеция – 7-я, Германия – 8-я
30 ноября, 16:45
Главные новости
Кубок Содружества. Шевченко, Смольская, Халили, Резцова, Сливко, Миронова и Сола пробегут масс-старт
29 минут назад
Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Халили, Логинов, Смольский, Бажин выступят в масс-старте
29 минут назад
Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 34-й, Вирер – 52-й, Пройс – 54-й, Брезаз-Буше – 68-й, Эльвира Оберг – 66-й
29 минут назад
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
36 минут назад
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
36 минут назад
Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
36 минут назад
Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»
вчера, 20:34
Кирилл Бажин: «Сегодня мы подарили Латыпову легкую победу. Он молодец, очень много работает, потому что замотивирован в этом году»
вчера, 16:37
Дмитрий Васильев: «Не понимаю, почему Союз биатлонистов России не подал апелляцию в CAS. Лыжники молодцы, быстро сориентировались и получили возможность отобраться на Олимпиаду»
вчера, 16:19
Эдуард Латыпов: «Надеюсь и верю, что дай бог Олимпиада случится. Если будет такой шанс, то нужно его использовать»
вчера, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
вчера, 10:53
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
3 декабря, 16:55
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
2 декабря, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29