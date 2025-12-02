  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Глава IBU Далин: «Не хочу строить предположений, обратится ли СБР в CAS. У них есть такое право»
2

Глава IBU Далин: «Не хочу строить предположений, обратится ли СБР в CAS. У них есть такое право»

Глава IBU Далин: не хочу строить предположений, обратится ли СБР в CAS.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о возможной апелляции российских биатлонистов на недопуск к международным стартам.

– CAS постановил допустить российских лыжников. Ожидаете, что Союз биатлонистов России (СБР) будет действовать также после этого?

– Я не хочу строить предположений о том, обратится ли СБР в CAS после такого решения. У них есть такое право, но это не наша работа, а прерогатива Спортивного арбитражного суда. Пока все действующие ограничения остаются в силе, – сказал Далин. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds.ru
logoсборная России
logoIBU
logoсборная России жен
Олле Далин
logoСоюз биатлонистов России
отстранение и возвращение России
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Майгуров: «Бьорндален сохраняет нейтралитет в вопросе нашего допуска. Думаю, если его спросить, он поддержит МОК, а не IBU»
1 декабря, 17:17
Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска к соревнованиям
20 ноября, 12:44
Дмитрий Губерниев: «Майгуров сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты с помощью Фуркада будут обращены в бегство»
20 ноября, 11:56
Главные новости
Франциска Пройс: «Сейчас я не в лучшей форме. Отчасти это ожидаемо, ведь цель не в том, чтобы быть на пике в конце ноября»
46 минут назад
❄️ Кубок Содружества. Метеля выиграла масс-старт, Гришина – 2-я, Резцова – 3-я, Смольская – 6-я, Сливко – 8-я, Сола – 21-я
50 минут назад
Кноттен о российских спортсменах: «Считаю их очень милыми – по крайней мере, тех, кого я знаю. Но странно было бы допускать их к Олимпиаде»
сегодня, 06:49
Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Халили, Логинов, Смольский, Бажин выступят в масс-старте
сегодня, 06:16
Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 34-й, Вирер – 52-й, Пройс – 54-й, Брезаз-Буше – 68-й, Эльвира Оберг – 66-й
сегодня, 06:16
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
сегодня, 06:09
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
сегодня, 06:09
Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
сегодня, 06:09
Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»
вчера, 20:34
Кирилл Бажин: «Сегодня мы подарили Латыпову легкую победу. Он молодец, очень много работает, потому что замотивирован в этом году»
вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
вчера, 10:53
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
3 декабря, 16:55
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
2 декабря, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29