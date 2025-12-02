Глава IBU Далин: «Не хочу строить предположений, обратится ли СБР в CAS. У них есть такое право»
Глава IBU Далин: не хочу строить предположений, обратится ли СБР в CAS.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о возможной апелляции российских биатлонистов на недопуск к международным стартам.
– CAS постановил допустить российских лыжников. Ожидаете, что Союз биатлонистов России (СБР) будет действовать также после этого?
– Я не хочу строить предположений о том, обратится ли СБР в CAS после такого решения. У них есть такое право, но это не наша работа, а прерогатива Спортивного арбитражного суда. Пока все действующие ограничения остаются в силе, – сказал Далин.
