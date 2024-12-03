«Захватывающее драмеди о победах и поражениях». В России снимут фильм и сериал про биатлон
В России снимут художественный фильм и сериал про биатлон.
Об этом сообщил генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев.
«В ходе Международной лиги клубного биатлона, которая накануне прошла в Ханты-Мансийске, компанией достигнута договоренность о съемках полнометражного художественного фильма и сериала о биатлоне.
Команда KD Studios приступила к разработке захватывающего драмеди о молодых российских биатлонистах, их взаимоотношениях с близкими, семьями и друзьями, о победах и поражениях», – сказал Мелентьев.
Большую часть съемок планируется провести на Сахалине. Также ведутся переговоры с другими регионами о проведение съемок в рамках межрегионального сотрудничества в кинопроизводстве.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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