«Захватывающее драмеди о победах и поражениях». В России снимут фильм и сериал про биатлон

В России снимут художественный фильм и сериал про биатлон.

Об этом сообщил генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев.

«В ходе Международной лиги клубного биатлона, которая накануне прошла в Ханты-Мансийске, компанией достигнута договоренность о съемках полнометражного художественного фильма и сериала о биатлоне.

Команда KD Studios приступила к разработке захватывающего драмеди о молодых российских биатлонистах, их взаимоотношениях с близкими, семьями и друзьями, о победах и поражениях», – сказал Мелентьев.

Большую часть съемок планируется провести на Сахалине. Также ведутся переговоры с другими регионами о проведение съемок в рамках межрегионального сотрудничества в кинопроизводстве.