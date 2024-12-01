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Антон Бабиков: «Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом точно будут другие приоритеты»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков высказался о возможном завершении карьеры.

«У Харуки Мураками есть книга «О чем я говорю, когда говорю о беге», в которой он пишет, что когда завяжет, то не будет никаких софитов, музыки из «Рокки» и прочего. Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом у меня точно будут другие приоритеты.

Задумываюсь ли я об окончании карьеры? У меня уже слоты куплены на всякие клевые события, так что кайфую по жизни.

Нет ли надежды на международные старты? Даже если бы я сейчас победил в 90% гонок сезона, то меня бы их туда не взяли всякие деятели. Да и куда мне вообще? Надо уже другим людям», – сказал 33-летний Бабиков.

Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете, победитель и призер этапов Кубка мира и чемпионатов Европы.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
кино
ТАСС
logoАнтон Бабиков
logoсборная России
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