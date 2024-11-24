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Майгуров пришел на стадион в Ханты-Мансийске в традиционной одежде оленеводов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сегодня пришел на стадион в Ханты-Мансийске, надев малицу.

Об этом сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов, опубликовав фото. Малица – традиционная одежда хантыйских и мансийских оленеводов.

С 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске проходит второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
logoВиктор Майгуров
фото
Сергей Аверьянов
logoСоюз биатлонистов России
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