Майгуров пришел на стадион в Ханты-Мансийске в традиционной одежде оленеводов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сегодня пришел на стадион в Ханты-Мансийске, надев малицу.
Об этом сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов, опубликовав фото. Малица – традиционная одежда хантыйских и мансийских оленеводов.
С 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске проходит второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
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