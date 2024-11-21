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Майгуров о нехватке патронов: «У отдельно взятого спортсмена, может быть, есть проблемы, но не значит, что у всех»

Глава Союза биатлонистов России прокомментировал жалобы на нехватку патронов.

О нехватке патронов высказывались Антон Бабиков и Александр Логинов.

«Один спортсмен дал короткое эмоциональное интервью. И что? Если у него есть какие-то проблемы, то, может быть, у отдельно взятого спортсмена, но не значит, что у всех. У нас [федерации] есть возможность приобрести патроны», – сказал Виктор Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБК Спорт
logoВиктор Майгуров
logoсборная России
logoСоюз биатлонистов России
logoАнтон Бабиков
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