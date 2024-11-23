Дмитрий Васильев: «Майгуров для галочки, антуража и внешних сигналов ездит по регионам и говорит: «Ура, все хорошо, все развивается». Все трудности – исключительно своими силами»

Дмитрий Васильев считает, что СБР с Виктором Майгуровым «далек от реальности».

– Вы сказали: Союз биатлонистов России (СБР) не знает проблематики в регионах. Не знает или делает вид?

– Судя по заявлениям руководителей – конечно, не знает. Ну, как можно говорить, что все в порядке с патроном? Покажите мне это место, где все нормально. Или где можно было бы купить. Не получится! Потому что таких мест нет. Все каналы перекрыты западными недругами. Серый импорт тоже.

– А наши отличаются по качеству?

– Существенно. Вот в советское время был «Олимп». Сейчас название то же, но разница колоссальная. Тот «Олимп» был лучшим патроном в мире. И это иностранцы пытались у нас его покупать! Но нам был запрещено продавать. Там была уникальная смазка, патрон летел и в тепло, и в холод.

Я как директор школы олимпийского резерва с отделением биатлона и президент федерации биатлона Санкт-Петербурга прямо говорю: с патронами сейчас большие проблемы. Если у СБР проблем нет, они живут в своем измерении и далеки от реальности. Никто из них не работал на земле и понятия не имеет, как это делается. Они из солдат сразу в генералы пошли.

– В чем для СБР смысл замалчивать проблему?

– Может, не хотят, чтобы им пальцем погрозили – дескать, чего это там рты поразинули? Может быть, у них действительно все хорошо, а в проблемы регионов они просто не вникают. Точно не могу сказать.

Но вместо того, чтобы мониторить ситуацию и спрашивать, как мы вообще живем, они рассказывают, будто никаких проблем с патроном нет. Замечательно. Я очень рад за них.

– А нормально поговорить с [главой СБР] Майгуровым возможно? Не как два чиновника, а как два больших спортсмена.

– Вы не уловили мысль: СБР и регионы живут параллельными жизнями.

Им, может, мы и не до лампочки, но они далеки от наших проблем и вообще не понимают, с чем мы сталкиваемся и за счет чего преодолеваем трудности. Поэтому наш разговор будет ни о чем, там просто не поймут, о чем мы говорим. Разговор на разных языках. Когда у человека все хорошо, ему не хочется примерять на себя шкуру того, у кого есть определенные сложности.

Для галочки, антуража и каких-то внешних сигналов президент Майгуров ездит по регионам, общается там, открывает какие-то комплексы и говорит: «Ура-ура, все хорошо, видите, у нас тут все развивается».

Да, нам при нынешнем руководстве как-то присылали лыжи, а при Прохорове – пневматические винтовки. Но кардинально это ничего не решает, системного характера во взаимодействии нет. А трудности, с которыми сталкиваются регионы, общие. И в идеале надо бы выработать алгоритм действий для решения насущных проблем. Но нет даже диалога.

И, например, в Федерацию биатлона Санкт-Петербурга, где я уже 13 лет президент, не было ни одного звонка или обращения с простым посылом: как мы можем вам помочь?

Все трудности – исключительно своими силами, – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев в комментарии для Sports.

«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне