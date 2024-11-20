Александр Поварницын: «Свою стрельбу я всегда считаю камнем преткновения, тем не менее я умею стрелять чисто. Дело в голове»
Биатлонист Александр Поварницын рассказал о готовности к сезону.
«Если за прикидку считать летний чемпионат России в сентябре, там было показательно, что форма хорошая, но сдержанная. Большой объем нагрузки, который проделал летом, не дает еще полностью раскрыться, почувствовать скорость хорошую.
Тем не менее тогда я показал хороший ход в индивидуальной гонке, что дало повод понять, что зимой состояние будет хорошее.
Чувствую, что состояние у менее хорошее для этого времени. Загадывать не хочется, но надеюсь, что дальше работа, которая запланирована, даст мне дополнительный толчок.
Свою стрельбу я всегда считаю камнем преткновения, тем не менее я умею стрелять чисто. Дело в голове. Если я смогу настроиться, все будет хорошо», – сказал Поварницын.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал «Тюменская арена»
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