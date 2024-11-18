«Будет тяжелейшая ситуация вплоть до полного паралича всего биатлона». Васильев о возможных рисках из-за нехватки патронов

Дмитрий Васильев заявил, что нехватка патронов может «парализовать» биатлон.

Ранее на дефицит патронов пожаловались чемпионы мира из России Антон Бабиков и Александр Логинов.

«Я являюсь президентом Федерации [биатлона Санкт-Петербурга], а также директором школы олимпийского резерва. Эта проблема мне знакома не понаслышке, сталкиваюсь с этими трудностями постоянно. Попросту нет качественного нового патрона. Кто-то использует остатки, старается экономить максимально.

Что скрывать, раньше мы закупали их на Западе, но в связи с санкциями их теперь запрещено поставлять. У нас есть заводы – как Климовский, например. Он худо-бедно выпускал какие-то патроны. Пускай они были не того уровня, но можно было хоть как-то решить проблемы. А сейчас они и вовсе делают мизерное количество, которое не удовлетворяет потребности всего биатлона.

Этот год мы еще добегаем, а вот в следующем столкнемся с колоссальной проблемой. В такие трудные моменты необходимо, чтобы подключалось государство. Частных заводов уже и нет, насколько понимаю, они стали государственными. И речь не о таких уж больших деньгах.

Иначе у нас будет тяжелейшая ситуация вплоть до полного паралича всего биатлона. И не только – пулевая стрельба, к примеру, тоже страдает» – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .

Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»