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Бабиков о патронах: «Где-то чуть-чуть пособирал, поскреб, но на сезон не хватит. Как-то более серьезно нужно отнестись к этому»

Антон Бабиков и Александр Логинов высказались о нехватке патронов у биатлонистов.

Бабиков: Где-то чуть-чуть пособирал, поскреб, но на сезон не хватит так скрести. Как-то более серьезно нужно отнестись к этому и найти патроны. Надо не только мне, но и другим ребятам над этим работать.

– Чувствуете дефицит в «Союзе трех»?

Логинов: У нас, наверное, чуть-чуть попроще. Еще остатки какие-то есть со старых времен, но дефицит есть. Если раньше могли перед сезоном отстреливать порядка 15-20 партий, то сейчас дай бог если 3-4 партии находим.

Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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