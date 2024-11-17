Губерниев о финише Халили и Серохвостова через «камень, ножницы, бумагу»: «Так делать не надо, но один раз, чтобы сделать хайп, – ничего страшного, нормально»
16 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске проходил мужской масс-старт. Первое место занял Халили, который на финише разыграл победу с Даниилом Серохвостовым с помощью игры в «камень, ножницы, бумага».
Победителю гонки полагается 1 миллион рублей, серебряному призеру – 500 тысяч. Оба спортсмена заявили, что разделят призовые пополам.
«Биатлонисты в данной ситуации и правы, и не правы. Конечно, так делать не надо, но один раз, чтобы лишний раз привлечь внимание и к проблеме, и к биатлону, сделать хайп, – ничего страшного, нормально. Если будет прописано в регламенте, так делать не будут.
Самое главное, если бы соперники были рядом, они такую пулю не расписали бы. Уже второй день спортивная общественность страны обсуждает этот финиш – молодцы. Сделали как сделали», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
«Цирк должен быть в цирке. В СССР меня за такое уволили бы, а спортсменов лишили званий». Каминский о финише Халили и Серохвостова через «камень, ножницы, бумагу»
Самый странный финиш в истории биатлона: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий