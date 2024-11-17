«Цирк должен быть в цирке. В СССР меня за такое уволили бы, а спортсменов лишили званий». Каминский о финише Халили и Серохвостова через «камень, ножницы, бумагу»
16 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске проходил мужской масс-старт. Первое место занял Карим Халили, который на финише разыграл победу с Даниилом Серохвостовым с помощью игры в «камень, ножницы, бумага».
Победителю гонки полагается 1 миллион рублей, серебряному призеру – 500 тысяч. Оба биатлониста заявили, что разделят призовые пополам.
Тренер Юрий Каминский раскритиковал поступок спортсменов.
«Сейчас я пребываю в прострации после поступка наших спортсменов на финише. Я могу процитировать комментарий, который увидел в интернете: «Серьезные люди, серьезные деньги, а эти клоуны устроили клоунаду».
Были разные отклики, большинство из тех, кто за – молодые люди, в основном женщины молодого возраста, а более серьезные воспринимают негативно. Это все равно, что я приду в театр, а мне цирк показывают, это разные вещи. Цирк должен быть в цирке.
[Всеволод] Бобров как-то сказал, что настоящего спортсмена не нужно мотивировать, он всегда должен быть мотивированным. У меня в [лыжной] спринтерской команде палки трещали, однажды за тренировку ребята сломали две-три палки, а тут на соревнованиях такое. Я этого не понимаю.
Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, [тренера Халили] Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России», – сказал тренер сборной России Каминский, отметив, что еще не обсуждал инцидент с Серохвостовым, который тренируется у него в группе.
Самый странный финиш в истории биатлона: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу
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