В российском биатлоне стартовал зимний сезон – и победу в первой же гонке разыграли… через камень-ножницы-бумагу!

● Сезон в этом году начинается на Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске – это коммерческий турнир, организованный президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым.

Формат такой: биатлонисты выступают не за сборные и регионы, а за клубы. В каждом клубе четыре человека (двое мужчин, две женщины), составы спортсмены определяют сами. В программе два масс-старта и смешанная эстафета.

Призовые крупные: за победу (что личной гонке, что в эстафете) дают 1 млн рублей, за второе место – 500 тысяч, за третье – 250.

● В мужской гонке со старта улетели Карим Халили и Даниил Серохвостов – они друзья, выступают за один клуб «Профински». Всю гонку держались в лидерах и вместе ушли на последний круг с большим отрывом от остальных.

Но разбираться за победу как будто не спешили – вальяжно залезали в подъемы и не пытались убежать друг от друга. А на финише и вовсе почти остановились, чтобы забрать клубный флаг.

А потом случился, наверное, самый странный «финишный спурт» в истории биатлона – Халили и Серохвостов скинулись на камень-ножницы-бумагу.

Карим выиграл, забрал флаг и пересек черту первым.

● Хоть они выступают за один клуб, призовые здесь все равно личные: Карим забрал миллион, Даниил – 500 тысяч.

Что, судьбу миллиона решил жребий?!

Не совсем. После гонки Халили и Серохвостов признались, что договорились заранее, и теперь разделят весь выигрыш пополам.

Халили: Еще несколько дней назад разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на финише, то доедем и скинемся камень-ножницы-бумага. Мы выходим на последний круг, Даниил подъезжает и спрашивает: ну что, делаем как договаривались? Мы крикнули, чтобы нам вынесли флаг, все было заготовлено. Ну мы скинулись на финише, Даниил быстро проиграл.

Но так однозначно бы сегодня Даниил выиграл, он хорошо себя чувствует. По крайней мере он мог бы убежать на последнем круге. А если бы вместе доехали на финише, то там как бы уже получилось.

Даня промазал на последнем два раза, по одному лишнему промаху у нас было. Пришлось потом дорабатывать обоим.

Сегодня гораздо приятнее, потому что мы разделили эту победу с другом, поэтому я очень рад.

Серохвостов: Это, наверное, самое обидный мой проигрыш, но что поделать. Мы договорились, поспорили, но я уступил.

Халили: Мы все равно решили, что если так делаем, то весь выигрыш делим пополам. И никаких обид ни на кого нет.

Серохвостов: Мне интереснее вот такой финиш разыграть, чем убегать от кого-то.

Халили: Даниил очень любит клубную систему, очень любит велогонки. Там такие ситуации, наверное, случаются намного чаще. Так что он был, можно сказать, инициатором всего этого.

***

Для Карима и Даниила такое решение, пожалуй, идеальное: получили по 750 тысяч и не поссорились.

Но со спортивной точки зрения к ним точно есть вопросы.