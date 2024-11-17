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Резцова о Кубке МЛКБ: «Все, что с большим призовым фондом, не может быть плохим. Кто бы как ни лукавил, все у нас очень любят денежки»

Кристина Резцова положительно оценила соревнования Лиги клубного биатлона.

Кубок МЛКБ проходит в Ханты-Мансийске. Накануне биатлонисты выступили в масс-стартах, сегодня проходит смешанная эстафета.

«Все, что с большим призовым фондом, – не может быть плохим. По одной простой причине – все к этому готовятся. Кто бы как ни лукавил, все у нас очень любят денежки.

И это нормально, потому что это наша профессия – нам негде больше их зарабатывать. Поэтому мы готовимся к этому весь год и живем этим. Побольше бы таких стартов. Единственное, из-за того, что он в начале сезона, половина немного форсирует подготовку. Было бы классно, если бы они еще были в середине сезона.

За деньгами все гонятся, сто процентов, кто бы что ни говорил. Но это всего один старт. В принципе можно было бы подготовиться к нему и после немного «откатиться», но у меня не было такой задачи – для меня было важно классно начать и кайфануть от гонки, я вполне довольна результатом», – сказала двукратный призер Олимпийских игр.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
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Международная лига клубного биатлона
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