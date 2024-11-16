Губерниев о клубном биатлоне в России: «При развитии можно затаскивать иностранцев, кто бы что ни говорил. Надо договариваться и проводить как можно больше соревнований»

Дмитрий Губерниев считает, что иностранцев можно привлечь к клубному биатлону.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске проходит ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ ). В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Беларуси.

«Клубных стартов должно быть больше в биатлоне, потому что тут команды неординарные, особенно в эстафетах. У всех оригинальные названия, есть возможность у спонсоров относиться адресно к тем или иным спортсменам и командам. К тому же при развитии можно затаскивать иностранцев, кто бы что ни говорил. Мне нравится эта идея.

Насколько осуществимо пригласить еще несколько стран, как говорит Алексей Викторович Нуждов? К примеру, у нас на «Дальневосточной регате» выступают олимпийские составы сборной Китая, Узбекистана. Причем не просто олимпийский состав, а финалисты и призеры Игр. Все реально, надо только договариваться и проводить как можно больше клубных соревнований.

Конечно, иностранцы могут испугаться прямых и косвенных санкций со стороны IBU (Международного союза биатлонистов). У зимних видов спорта, безусловно, ситуация хуже, чем у летних, а у биатлона все так же плохо, как у легкой атлетики, к примеру. Антироссийское лобби очень сильно, но мы же проводим соревнования не ради того, чтобы закрываться, а для того, чтобы открываться», – сказал спортивный комментатор Губерниев .