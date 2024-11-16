Эдуард Латыпов: «На первые старты выхожу с хорошим настроением. Главное – выступать стабильно, в прошлом сезоне стабильности не хватало»

Эдуард Латыпов рассказал о планах на предстоящий биатлонный сезон.

Латыпов занял 10-е место в масс-старте Лиги клубного биатлона.

«На первые старты выхожу с нормальным, хорошим настроением. Летом была проделана большая работа, поэтому вхожу в сезон с другими мыслями – в прошлом не все получалось. Надо реализовать все наработанное, первый старт – показатель, на что мы в данный момент готовы.

Главное – выступать стабильно, в прошлом сезоне стабильности не хватало. Сейчас надо справиться с этим, в этому году надо восполнить потери и побороться за победу в Кубке Содружества», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.