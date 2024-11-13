  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Польховский о Кубке МЛКБ: «В этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров»
0

Польховский о Кубке МЛКБ: «В этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров»

Валерий Польховский заявил, что тренеров на Кубке МЛКБ будут награждать.

«Мы в этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров. Каждый спортсмен пишет своего тренера, который также будет награжден.

Обстановка нормальная и рабочая. Кто с кем работал в сборной команде или в территориальных командах, с тем и будет работать на наших соревнованиях, в том числе и на пристрелке.

Тренеры сегодня, к сожалению, остаются в стороне, поэтому мы приняли решение их поддержать. Мы считаем это очень важным и хотим обратить внимание на их работу», — сказал исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона Польховский. 

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
logoВалерий Польховский
logoсборная России
logoсборная России жен
Международная лига клубного биатлона
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Польховский о Кубке клубного биатлона: «Все сооружения готовы, мы готовы проводить это мероприятие. Все лидеры российского мужского состава выступают»
113 ноября 2023, 18:34
Нуждов о финансовой помощи участникам клубного турнира: «Такие случаи есть. Называть мне их не хочется, потому что я не спрашивал разрешения спортсменов»
9 ноября 2023, 19:45
Польховский отметил 70-летие на космодроме Восточный: «Чувствуется российская мощь! Я впервые видел запуск ракеты вживую»
311 августа 2023, 11:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
3сегодня, 05:01
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»
55сегодня, 05:01
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: четыре подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
41сегодня, 05:01
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
34сегодня, 05:01
Йоханнес Бо: «Я чувствую себя готовым. Результаты за многие годы позволяют мне быть уверенным в своих действиях и будущих результатах»
1вчера, 20:25
Йоханнес Бо о доминировании Норвегии: «Когда на вершине лишь одна страна – это нехорошо для спорта. Нам нужны шведы, французы, немцы, все!»
23вчера, 19:52
Башкиров о своей группе: «Одна из наших главных задач – подготовка резерва для основной сборной. Конкретных медальных планов нам никто не ставил»
вчера, 16:15
Карим Халили: «Турнир МЛКБ – это шаг к развитию биатлона в нашей стране. Получилось собрать довольно сильные команды»
вчера, 13:28
Дмитрий Васильев: «Если зимняя Олимпиада будет с нейтральным статусом, нужно ее пропустить. Это предательство»
10вчера, 11:28
Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250
10вчера, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 05:01
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
216 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40