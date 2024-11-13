Польховский о Кубке МЛКБ: «В этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров»
Валерий Польховский заявил, что тренеров на Кубке МЛКБ будут награждать.
«Мы в этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров. Каждый спортсмен пишет своего тренера, который также будет награжден.
Обстановка нормальная и рабочая. Кто с кем работал в сборной команде или в территориальных командах, с тем и будет работать на наших соревнованиях, в том числе и на пристрелке.
Тренеры сегодня, к сожалению, остаются в стороне, поэтому мы приняли решение их поддержать. Мы считаем это очень важным и хотим обратить внимание на их работу», — сказал исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона Польховский.
Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
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