Польховский отметил 70-летие на космодроме Восточный: «Чувствуется российская мощь! Я впервые видел запуск ракеты вживую»

Теги Валерий Польховский сборная России сборная России жен Биатлон

Заслуженный тренер России по биатлону отметил юбилей на космодроме Восточный.

11 августа Валерию Польховскому исполнилось 70 лет.

«Друзья, которые живут здесь, пригласили посмотреть на запуск «Луны‑25». Нам провели экскурсию по космодрому: очень впечатляет, как там все организовано. Чувствуется российская мощь!

Когда ракета взлетала, испытал дрожь, хотя мы стояли на расстоянии порядка километра от ракеты. Все это было удивительно красиво, я впервые видел запуск вживую.

Знаменательная дата для всей нашей космической отрасли, потому что впервые почти за 50 лет Россия запустила ракету с лунным аппаратом. Увидеть такое в свой день рождения было очень даже приятно, – рассказал Польховский.

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2 комментария

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Геннадий Томилин
Ответ volga_olga
Знаменательная дата для всей нашей космической отрасли, потому что впервые почти за 50 лет Россия запустила ракету с лунным аппаратом. -- Сильно! Валерия Николаевича с юбилеем!
А женщины уже в бассейне плавают
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