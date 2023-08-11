Польховский отметил 70-летие на космодроме Восточный: «Чувствуется российская мощь! Я впервые видел запуск ракеты вживую»

Заслуженный тренер России по биатлону отметил юбилей на космодроме Восточный.

11 августа Валерию Польховскому исполнилось 70 лет.

«Друзья, которые живут здесь, пригласили посмотреть на запуск «Луны‑25». Нам провели экскурсию по космодрому: очень впечатляет, как там все организовано. Чувствуется российская мощь!

Когда ракета взлетала, испытал дрожь, хотя мы стояли на расстоянии порядка километра от ракеты. Все это было удивительно красиво, я впервые видел запуск вживую.

Знаменательная дата для всей нашей космической отрасли, потому что впервые почти за 50 лет Россия запустила ракету с лунным аппаратом. Увидеть такое в свой день рождения было очень даже приятно, – рассказал Польховский.