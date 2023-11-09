Нуждов о финансовой помощи участникам клубного турнира: «Такие случаи есть. Называть мне их не хочется, потому что я не спрашивал разрешения спортсменов»

Алексей Нуждов рассказал о финансовой помощи участникам клубного турнира.

18-19 ноября в Ханты‑Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона.

– Ранее вы рассказывали, что следующий Кубок может пройти после этапа Кубка России в Уфе в декабре. Рассматриваете этот вариант, потому что там будет временной отрезок без стартов?

– Уфа – как один из вариантов, где мы можем провести следующий Кубок МЛКБ. Там будет необходимый временной отрезок – да. Почему я говорю осторожно, потом что есть много нюансов. Если мы хотим провести, то там должно быть телевидение – без него нет смысла. Если участвует ТВ, то все календари нужно обсуждать более заблаговременно.

Планы всех спортсменов тоже нужно учесть: допустим, сборники не против, но у них уже запланирован сбор. Нюансов масса. Но как всегда на старте любого проекта не все являются союзниками, не сказал бы, что много противников, просто все новое воспринимается с осторожностью, – сказал глава Федерации биатлона Московской области.

– Организаторы помогают кому‑либо из спортсменов финансово? Может быть, оплатили переезд, проживание, питание.

– В основном все спортсмены находятся на месте. Валерий Николаевич ( ), возглавляющий оргкомитет, общается с региональными представителями и самими спортсменами.

Мы говорим следующее: «Если кто‑то едет на эти соревнования и ему нужны средства, то мы будем решать». Такие случаи есть. Называть мне их не хочется, потому что я не спрашивал разрешения спортсменов. Вдруг у него из‑за этого будут неприятности, – добавил Нуждов.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!