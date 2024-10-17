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Майгуров об Олимпиаде-2026: «Смотрим оптимистично, надеемся, что какое‑то количество наших спортсменов будет допущено, а может, и полный состав»

Виктор Майгуров допустил, что российские биатлонисты выступят на Олимпиаде-2026.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

– Кто‑то из россиян поедет на Олимпиаду‑2026?

– Сложно что‑то прогнозировать, мы так или иначе ведем диалог с международной федерацией. Смотрим оптимистично, надеемся, что какое‑то количество наших спортсменов будет допущено, а может быть, и полный состав. Сегодня одна история, а через неделю‑месяц все изменится.

– По летним видам спорта тянули до последнего, дзюдоисты отказывались от Игр в последний момент. У вас тоже будут тянуть до января 2026‑го?

– Вся наша подготовка выстроена с учетом участия в Олимпийских играх. Мы в любой момент готовы принять участие в международных соревнованиях, тем более в Олимпиаде.

– Календарь сезона очень плотный? Нужно ли создавать новые соревнования?

– У нас оптимальное количество соревнований, календарь примерно синхронизирован с международным. 90% наших соревнований проходят в период Кубка мира или чемпионата мира. Спортсмены точно не просят новых стартов, хотя мы им периодически добавляем, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКубок мира по биатлону
logoЧемпионат мира по биатлону
logoСоюз биатлонистов России
logoОлимпийская сборная России
logoIBU
logoВиктор Майгуров
logoОлимпиада-2026
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