Латыпов о новых правилах старта на Кубке мира: «Надеюсь, это нововведение не коснется ЧМ, Олимпийских игр»

Эдуард Латыпов не поддержал новые правила старта от IBU.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок на Кубке мира. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в общем зачете места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е. В третью группу определят лидеров из топ-15, а в четвертую – самых низких по рейтингу.

«Достаточно серьезные перемены в IBU, потому что, как я знаю, спортсмены не очень довольны этим решением. Они собирались со всеми ребятами, топовыми спортсменами, собирали подписи, чтобы отменить это решение, но к ним никто не прислушался.

С одной стороны, будет, наверное, какая-то другая плотность результатов от этих нововведений. Я думаю, среднего уровня биатлонисты, которые стартовали чаще всего в третьей-четвертой группе, будут показывать другие результаты.

Надо отметить, почему именно они (лидеры) имели право выбирать первую-вторую группу, более выгодную. Они являются лидерами сезона, поэтому они как бы этот момент заслужили, именно вот такого преимущества. Сейчас условия уравняли, так скажем.

Надеюсь, что это нововведение не коснется чемпионатов мира, Олимпийских игр. Я так понимаю, тут уже немножко ситуация другая. Кубок мира – это коммерческие старты, им, естественно, выгодно удержать зрителей как можно дольше. А чемпионат мира и Олимпийские игры – это уже другой ранг, другой уровень. Поэтому, так скажем, время покажет», – отметил трехкратный олимпийский призер Латыпов .