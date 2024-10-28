Брезаз-Буше о пропуске сбора в Рамзау: «Я поехала в Антхольц. Хотела обрести коннект с местом, где пройдет Олимпиада-2026»

Жюстин Брезаз-Буше объяснила пропуск сбора французской команды.

С 8 по 18 октября французские биатлонистки вели подготовку к сезону в австрийском Рамзау. Однако олимпийская чемпионка Брезаз-Буше уехала в итальянский Антхольц.

«Я поехала туда на тренировки, так как хотела обрести коннект с местом, где пройдут Олимпийские игры-2026 .

Роскошно быть одной на таком стадионе, как Антхольц. Это позволяет найти время, чтобы сконцентрироваться, не отвлекаясь на групповую работу», – сказала Брезаз-Буше.

Спортсменка тренировалась на высоте 1700 метров. При этом из-за пропуска сбора в Рамзау она не смогла провести тренировки на снегу.

«Меня это не беспокоит. Перед Контиолахти (где 30 ноября стартует Кубок мира – Спортс’‘) у нас будет 10 дней катания на лыжах в Бессане. Исходя из моего опыта, этого будет достаточно», – добавила 28-летняя биатлонистка.