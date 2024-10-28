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Латыпов о Кубке МЛКБ: «Для меня интересно, какие команды будут. Кто-то на самом деле держит это в секрете даже от самих спортсменов»

Эдуард Латыпов высказался об интриге с составами на Кубке МЛКБ.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), где спортсмены выступят в масс-стартах и смешанной эстафете. На данный момент объявлены составы четырех команд.

Латыпов выступит за «Лыжный клуб Наседкина» вместе с Александром Поварницыным, Кристиной Резцовой и Полиной Шевниной.

«Даже для меня интересно, какие команды будут, потому что не все команды я знаю по составу. Кто-то на самом деле держит это в секрете даже от самих спортсменов, поэтому будет интересно.

И немалая составляющая, я думаю, и для Василия (Томшина), и для меня – существенные, ошеломляющие призовые на первом этапе этого биатлонного сезона.

Сразу же с первых гонок достаточно большие призовые – мотивирующая такая часть», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов на ютуб-канале «3X».

В прошлом году победители Кубка МЛКБ получали по 1 миллиону рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч рублей, бронзовые – по 250 тысяч рублей.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал «3X»
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Международная лига клубного биатлона
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