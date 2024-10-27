Эдуард Латыпов: «Если нас в любой момент допустят до международных соревнований, то мы будем готовы»

Эдуард Латыпов заявил, что российские биатлонисты готовы к международным стартам.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов с 2022 года.

«Если нас в любой момент допустят до международных соревнований, то мы будем готовы.

В этом сезоне у нас запланирован формат лыжно‑биатлонной гонки в Рязани, мы побежим вместе с топовыми лыжниками. Будет интересно, мы уже в предвкушении этих стартов», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр в эфире «Матч ТВ».