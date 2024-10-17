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Виктор Майгуров: «Спортсмены должны быть медийными, не закрываться. Если у футболистов есть желание попробовать биатлон – welcome!»

Виктор Майгуров заявил, что спортсмены должны быть медийными.

– Биатлонист Латыпов ранее сказал, что хочет поменяться местами с футболистами: они будут бежать на лыжах и стрелять, а Эдуард – играть в футбол. Медийная активность важна?

– Спортсмены должны быть медийными, не закрываться, а общаться с болельщиками, прессой. Что‑то в качестве шутки, что‑то всерьез. Если у футболистов есть желание попробовать биатлон – welcome (добро пожаловать)!

Когда я тренировался, на сборе в Финляндии с нами были хоккеисты «Ак Барса», и наши тренеры договорились, чтобы нам дали форму, и мы гоняли шайбу в экипировке казанского клуба. Это было прекрасно. Мы хоккеистов тоже пригласили, но они не пришли пострелять, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoсборная России
logoВиктор Майгуров
logoЭдуард Латыпов
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