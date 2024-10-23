«Тренировка психики – одна из важнейших». Серохвостов показал, как стучит в барабан рядом с Ереминым. Видео прокомментировал Лессер: «Потребуется ли мне обучение?»
Даниил Серохвостов обсудил с Эриком Лессером «методику» с барабанами в биатлоне.
Россиянин Серохвостов опубликовал в соцсетях видео, на котором стучит в барабан и шумит погремушками рядом с Романом Ереминым.
«Тренировка психики – одна из важнейших тренировок биатлонистов, что позволяет надежно работать на рубеже. Помогаю своему соседу с такими тренировками, вот одна из них», – написал Серохвостов.
В комментариях к ролику отметился чемпион мира из Германии Эрик Лессер.
«Ты используешь специальные барабаны? Потребуется ли мне специальное обучение, чтобы делать так же?😅» – написал Лессер.
«Понадобятся самый громкий барабан, сильные руки и, конечно же, стальные нервы, а также просто мощный удар по барабану. Но есть шанс потерять друзей», – ответил Серохвостов на английском языке.
Опубликовано: Ян Мельник
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