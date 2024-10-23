«Тренировка психики – одна из важнейших». Серохвостов показал, как стучит в барабан рядом с Ереминым. Видео прокомментировал Лессер: «Потребуется ли мне обучение?»

Даниил Серохвостов обсудил с Эриком Лессером «методику» с барабанами в биатлоне.

Россиянин Серохвостов опубликовал в соцсетях видео, на котором стучит в барабан и шумит погремушками рядом с Романом Ереминым.

«Тренировка психики – одна из важнейших тренировок биатлонистов, что позволяет надежно работать на рубеже. Помогаю своему соседу с такими тренировками, вот одна из них», – написал Серохвостов.

В комментариях к ролику отметился чемпион мира из Германии Эрик Лессер .

«Ты используешь специальные барабаны? Потребуется ли мне специальное обучение, чтобы делать так же?😅» – написал Лессер.

«Понадобятся самый громкий барабан, сильные руки и, конечно же, стальные нервы, а также просто мощный удар по барабану. Но есть шанс потерять друзей», – ответил Серохвостов на английском языке.