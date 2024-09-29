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Васильев о недопуске россиян: «А СБР что-нибудь сделал, чтобы эта тема была поднята?»

Дмитрий Васильев задался вопросом о работе СБР по допуску на мировые старты.

Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение российских спортсменов, которое действует с 2022 года.

«Первый вопрос – а Союз биатлонистов России (СБР) что-нибудь сделал, чтобы эта тема была поднята? Не знаю конкретной информации, но раз вопроса не было даже в повестке, можно сделать вывод, что СБР активность и расторопность не проявил.

Надеяться на то, что IBU самостоятельно примет такое решение, не приходится. Там находится сборище русофобов. Если только сверху какой-нибудь большой дядя по голове стукнет, тогда побегут возвращать Россию.

Но в любом случае надо работать. В свое время с Михаилом Прохоровым был позитивный опыт по привлечению на нашу позицию сторонников. Этим и надо заниматься СБР», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoсборная России жен
logoСоюз биатлонистов России
logoМихаил Прохоров
logoДмитрий Васильев
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