Емерхонов и Калинина зарегистрировали брак, они сыграют свадьбу 25 сентября

Биатлонисты Евгений Емерхонов и Любовь Калинина расписались во Дворце бракосочетаний в Ижевске.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены будут праздновать свадьбу 25 сентября. Емерхонов сделал предложение Калининой еще в конце апреля.

В прошедшем сезоне Калинина и Емерхонов стали бронзовыми призерами Альфа‑Банк чемпионата России в сингл‑миксте.