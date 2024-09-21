Емерхонов и Калинина зарегистрировали брак, они сыграют свадьбу 25 сентября
Биатлонисты Евгений Емерхонов и Любовь Калинина расписались во Дворце бракосочетаний в Ижевске.
Как сообщает «Матч ТВ», спортсмены будут праздновать свадьбу 25 сентября. Емерхонов сделал предложение Калининой еще в конце апреля.
В прошедшем сезоне Калинина и Емерхонов стали бронзовыми призерами Альфа‑Банк чемпионата России в сингл‑миксте.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости