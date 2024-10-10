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Нуждов об отстранении российских биатлонистов: «Будем делать все от нас зависящее, чтобы создать конкуренцию по международным стартам IBU»

Алексей Нуждов считает, что нужно создать конкуренцию стартам IBU.

Нуждов – генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области.

– Какая цель стоит перед МЛКБ сейчас?

– Стратегическая цель одна – соответствовать вызовам. Что я под вызовами имею в виду: на сегодняшний день, как мы все понимаем, стараниями Международного союза биатлонистов мы отстранены от участия в международных стартах, и сейчас не видно конца и края этой эскалации от определенных представителей IBU.

Но этому надо как-то противостоять. Не хотите вы нас там видеть по каким-то причинам, на мой взгляд, не имеющим никакого отношения к спорту? Хорошо, мы тогда будем сами развивать биатлон. Звучит же лозунг – и доля правды в нем есть – что без международных стартов любой вид спорта будет стагнировать, будет ухудшаться подготовка и мотивация спортсменов.

И что делать в этой ситуации? Не сидеть же и ждать, когда нас пустят, а создавать альтернативу. В идеале – создать альтернативную организацию IBU. Раз они так себя ведут, мы сами будем делать все от нас зависящее, чтобы создать конкуренцию по международным стартам теперь уже IBU. И основная цель – максимально заинтересовать спортсменов из других стран, которые бы приезжали на наши соревнования, – сказал Нуждов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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Международная лига клубного биатлона
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