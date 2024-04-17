Майгуров о возвращении на международные старты: «Мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации»
Виктор Майгуров оценил вероятность возвращения россиян на международные старты.
– На международном уровне стоит ожидать сдвигов, что по примерам других видов спорта нас будут хотя бы частично допускать?
– Честно говоря, мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации.
Мы регулярно проводим те или иные совещания с IBU, но они касаются больше документов и антидопинговой деятельности.
Те соревнования, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться в международный календарь.
– Дмитрий Губерниев сказал, что СБР должен поддержать развитие Международной лиги клубного биатлона. Как вы относитесь к этим стартам?
– У меня была встреча с руководством МЛКБ. Я показал свой календарь, они предложили свои соревнования, посмотрели, где у нас есть паузы, поэтому мы будем придерживаться своего календаря и своих обязательств перед спонсорами и партнерами, а спортсмены сами примут решение, где им выступать, – сказал глава СБР.
Не знаю, по-моему, здесь такое сказано впервые. Хотя все из них давно это поняли, но, усердно лапшу на уши вешали.