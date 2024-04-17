Майгуров о возвращении на международные старты: «Мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Международная лига клубного биатлона Биатлон

Виктор Майгуров оценил вероятность возвращения россиян на международные старты.

– На международном уровне стоит ожидать сдвигов, что по примерам других видов спорта нас будут хотя бы частично допускать?

– Честно говоря, мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации. 

Мы регулярно проводим те или иные совещания с IBU, но они касаются больше документов и антидопинговой деятельности. 

Те соревнования, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться в международный календарь.

– Дмитрий Губерниев сказал, что СБР должен поддержать развитие Международной лиги клубного биатлона. Как вы относитесь к этим стартам?

– У меня была встреча с руководством МЛКБ. Я показал свой календарь, они предложили свои соревнования, посмотрели, где у нас есть паузы, поэтому мы будем придерживаться своего календаря и своих обязательств перед спонсорами и партнерами, а спортсмены сами примут решение, где им выступать, – сказал глава СБР. 

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3 комментария
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,,Честно говоря, мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации’’.
Не знаю, по-моему, здесь такое сказано впервые. Хотя все из них давно это поняли, но, усердно лапшу на уши вешали.
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На 3 олимпийских цикла как минимум.
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о как запел
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