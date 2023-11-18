Нуждов о Кубке МЛКБ: «Сможем провести еще один этап – хорошо. Не сможем – ничего страшного, задача-минимум выполнена»

Алексей Нуждов ответил на вопрос о возможном втором этапе Кубка МЛКБ.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона.

– Слово «клубный» подразумевает наличие некоего соперничества между клубами, соответствующий зачет. Клубы уже есть. Остальное – в перспективе?

– Конечно. Для начала нам нужен понятный календарь. В этом году посмотрим: сможем провести еще один этап – хорошо. Не сможем, ничего страшного, задача-минимум выполнена. А на следующий год уже будем думать.

Тут вопрос еще в формате соревнований. Конечно, нам хотелось бы проводить эстафеты, но для этого нужно опять же проработать календарь. Чтобы он органично ложился на российские старты, Кубок Содружества.

Вот эти вещи надо понять в течение двух-четырех этапов, и тогда мы разработаем такой формат, чтобы там и эстафетные гонки были, и подсчет очков в зачет клубов шел по итогам индивидуальных гонок. Постепенно наша лига будет обрастать клубной историей, клубным зачетом и т. д. <...>

– Когда вы заговорили о создании МЛКБ, заранее было понятно, что все это будет восприниматься через призму ваших отношений с Союзом биатлонистов России, в выборах на должность президента которого вы проиграли. Мол, новые соревнования делаются в пику СБР. Вы были к этому готовы?

– Может, это покажется бравадой, но для меня эти отношения... Поймите, биатлон, этот турнир – это мое хобби. Мне нравится этим заниматься. Для меня это не профессия. Я не получаю за это деньги, я их трачу. Я всех ребят знаю, их родителей, их судьбу.

Кто-то приходит на работу, получает за это деньги и считает себя профессионалом. Я-то этим живу. А мне говорят, что-то я кому-то в пику делаю. Ерунда, – сказал глава Федерации биатлона Московской области.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге