IBU скорректировал систему подсчета на Кубке мира: за места с 3-го по 9-е в гонках начислят больше очков

IBU внес изменения в систему подсчета очков на Кубке мира по биатлону.

Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU ).

Начиная с сезона-2024/25 спортсмены будут получать больше баллов за места с третьего по девятое в гонках. Для остальных подсчет не изменился.

90 75 65 вместо 60 55 вместо 50 50 вместо 45 45 вместо 40 41 вместо 36 37 вместо 34 34 вместо 32 31

Коррективы были утверждены после обсуждений между IBU и комитетом спортсменов.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в финском Контиолахти.