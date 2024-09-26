Самуэльссон о новой системе старта: «Это влечет за собой риск нечестных соревнований. Мы настроены очень критически»

Себастьян Самуэльссон раскритиковал введение новой стартовой системы в биатлоне.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU ) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в общем зачете Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е. В третью группу определят лидеров из топ-15, а в четвертую – самых низких по рейтингу.

«Мы очень критически настроены к этой инициативе и голосовали против нее через нашего представителя в правлении [IBU]. И я знаю, что против нее выступает подавляющее большинство всех биатлонистов. Поэтому, само собой, нас это несколько расстраивает.

Мы считаем, что прежняя система была очень хорошей и на самом деле всех устраивала. Понятно, что изменения вносятся в основном из-за телевидения – чтобы сделать соревнования более привлекательными.

Но сейчас мы критикуем то, что влечет за собой риск нечестных соревнований. В том, как будут распределяться некоторые спортсмены, а именно лучшие спортсмены. Кто-то может занимать 16-е место на Кубке мира и получить 16-й стартовый номер. А у 15-го места при этом будет 75-й номер. Это и может привести к нечестным соревнованиям.

Наша позиция была четкой с самого начала. Мы предлагали улучшения, которые считали нужными – нам, конечно, уделили время и выслушали. Но если вы посмотрите на изначальную инициативу и на то, что в итоге утверждено, то не увидите никаких изменений. То есть наши мнения не восприняли в достаточной мере серьезно, чтобы захотеть внести правки. К сожалению, на мой взгляд, это решение, которое идет наперекор явному большинству.

Думаю, [в стартовой группе] потребуется некоторая удача. Если условия в зимние дни будут хорошими, вы и не заметите особой разницы. Но в ином случае эта система будет работать плохо», – заявил олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Самуэльссон .