Эмильен Жаклен: «Пока лучшие спортсмены стартуют в одно время, это логично, но думаю, новая система преподнесет сюрпризы»

Француз Эмильен Жаклен видит плюсы в новой стартовой системе в биатлоне.

«В целом, это решение много изменит для нас, спортсменов, и особенно для тех, кто входит в топ-15 общего зачета.

Мы знаем, что погодные условия могут оказать большое влияние на скольжение в начале гонки в конце. Возможность выбора группы позволяла нам найти наилучшую стратегию.

С одной стороны, пока лучшие спортсмены уходят в гонку примерно в одно время, это логично, но я думаю, новая система преподнесет сюрпризы.

Как спортсмены мы понимаем точку зрения IBU и положительные моменты, которые могут принести эти изменения.

Но я думаю, что необходимо провести несколько этапов с этой системой, прежде чем мы увидим, есть ли какие-то негативные последствия для соревнований», – сказал четырехкратный чемпион мира.