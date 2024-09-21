Йоханнес Бо не выступит на летнем чемпионате Норвегии из-за простуды

Йоханнес Бо пропустит гонки летнего чемпионата Норвегии в Лиллехаммере.

Биатлонист сообщил, что почувствовал себя больным после тренировки.

«Впервые в этом году вернулся в команду. Было приятно снова тренироваться и выкладываться с ребятами🔥

К сожалению, сегодня я простудился, так что в эти выходные мне не придется участвовать в гонках. Надеюсь, я вернусь к тренировкам через пару дней», – написал пятикратный олимпийский чемпион.

Летний чемпионат Норвегии по биатлону пройдет 21-22 сентября.