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Йоханнес Бо не выступит на летнем чемпионате Норвегии из-за простуды

Йоханнес Бо пропустит гонки летнего чемпионата Норвегии в Лиллехаммере.

Биатлонист сообщил, что почувствовал себя больным после тренировки.

«Впервые в этом году вернулся в команду. Было приятно снова тренироваться и выкладываться с ребятами🔥

К сожалению, сегодня я простудился, так что в эти выходные мне не придется участвовать в гонках. Надеюсь, я вернусь к тренировкам через пару дней», – написал пятикратный олимпийский чемпион.

Летний чемпионат Норвегии по биатлону пройдет 21-22 сентября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Йоханнеса Бо в соцсети
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
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