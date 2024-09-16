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  • City Biathlon Dresden. Виттоцци и Фак победили в масс-стартах, Пуфф и Йоханнес Бо – 2-е, Тарьей Бо – 4-й
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City Biathlon Dresden. Виттоцци и Фак победили в масс-стартах, Пуфф и Йоханнес Бо – 2-е, Тарьей Бо – 4-й

Виттоцци и Фак выиграли масс-старты на турнире City Biathlon в Дрездене.

Летний биатлон

City Biathlon Dresden 

Дрезден, Германия

Масс-старт

Женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.33,2 (1+7)

2. Йоханна Пуфф (Германия) – 9,3 (0+1)

3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 28,0 (0+6)

4. Франциска Пройс (Германия) – 28,1 (0+3)

5. Марион Визенсартер (Германия) – 45,5 (1+4)

6. Маркета Давидова (Чехия) – 52,9 (1+4)

7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.08,8 (0+6)

8. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.13,4 (2+5)

9. Анна Гандлер (Австрия) – 1.14,1 (3+8)

10. Анна Андексер (Австрия) – 1.20,1 (0+3)

Мужчины

1. Яков Фак (Словения) – 35.49,5 (0+5)

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 3,3 (0+2)

3. Юстус Штрелов (Германия) – 5,2 (0+5)

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 26,2 (0+8)

5. Филипп Наврат (Германия) – 55,4 (1+10)

6. Давид Коматц (Австрия) – 1.01,9 (0+5)

7. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.14,5 (1+8)

8. Роман Реес (Германия) – 1.54,0 (0+9)

9. Флоран Клод (Бельгия) – 2.19,8 (1+10)

Лукас Хофер (Италия) – не стартовал.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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logoФлоран Клод
logoЙоханнес Бо
logoДавид Коматц
logoФранциска Пройс
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoРоман Реес
logoсборная Бельгии
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
logoЛиза Виттоцци
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЮстус Штрелов
logoФилипп Наврат
logoМаркета Давидова
logoКаролине Кноттен
logoТеро Сеппяля
Анна Гандлер
турнир в Висбадене
Йоханна Пуфф
Анна Андексер
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