City Biathlon Dresden. Виттоцци и Фак победили в масс-стартах, Пуфф и Йоханнес Бо – 2-е, Тарьей Бо – 4-й
Летний биатлон
City Biathlon Dresden
Дрезден, Германия
Масс-старт
Женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.33,2 (1+7)
2. Йоханна Пуфф (Германия) – 9,3 (0+1)
3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 28,0 (0+6)
4. Франциска Пройс (Германия) – 28,1 (0+3)
5. Марион Визенсартер (Германия) – 45,5 (1+4)
6. Маркета Давидова (Чехия) – 52,9 (1+4)
7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.08,8 (0+6)
8. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.13,4 (2+5)
9. Анна Гандлер (Австрия) – 1.14,1 (3+8)
10. Анна Андексер (Австрия) – 1.20,1 (0+3)
Мужчины
1. Яков Фак (Словения) – 35.49,5 (0+5)
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 3,3 (0+2)
3. Юстус Штрелов (Германия) – 5,2 (0+5)
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 26,2 (0+8)
5. Филипп Наврат (Германия) – 55,4 (1+10)
6. Давид Коматц (Австрия) – 1.01,9 (0+5)
7. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.14,5 (1+8)
8. Роман Реес (Германия) – 1.54,0 (0+9)
9. Флоран Клод (Бельгия) – 2.19,8 (1+10)
Лукас Хофер (Италия) – не стартовал.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий