«Люблю семью больше, чем биатлон». Йоханнес Бо до сих пор не в сборной – тренеры насторожились

Лучший биатлонист мира Йоханнес Бо готовится к сезону в привычном расслабленном стиле: норвежец не приступал к серьезным тренировкам до августа и до сих пор не был ни на одном сборе с командой.

Тренеры Эгиль Кристиансен и Зигфрид Мазе задаются вопросом: в какой форме их главная звезда?

В интервью норвежскому TV2 Йоханнес рассказал, есть ли повод для беспокойства за результаты зимой, и назвал главную цель на остаток карьеры. Ниже – перевод материала.

«Приходится верить тому, что он рассказывает». Тренеры не знают о форме Бо ничего

Солнце сияет над Швейцарскими Альпами, когда норвежские биатлонисты возвращаются с беговой тренировки.

Пот и учащенное дыхание свидетельствуют точно не о неторопливой пробежке за два месяца до начала сезона. Они почти заглушают стрекотание кузнечиков, которые обитают в районе отеля в Ленцерхайде (Швейцария), где пройдет чемпионат мира.

Пятеро из числа лучших биатлонистов мира разминают уставшие мышцы, болтают и пьют воду. Но одного не хватает.

– Мы не совсем уверены, на каком он сейчас уровне. Приходится просто верить тому, что он рассказывает сам, – говорит тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен.

Нередко Йоханнес Бо предпочитает не участвовать в сборах команды весной, летом или осенью. Лучший биатлонист мира и отец двоих детей ясно дал понять, что при подготовке к сезону не сможет путешествовать так же много, как раньше.

Так что, пока остальная часть сборной ездила по Норвегии и Европе, Бо был дома, в Конгсвингере.

– Оставлять его одного – в некотором смысле рискованно. Ему нужно хорошо поработать, и когда он вернется к нам, ему придется это продемонстрировать и использовать тренировки с группой, чтобы сделать следующий шаг, – отмечает тренер по стрельбе Зигфрид Мазе.

– Что вы можете сказать о его форме на данный момент?

– Сейчас это большой вопрос. Я и Эгиль поговорили с Йоханнесом и задали ему точно такой же вопрос, как и вы сейчас. Когда он не на сборах, мы понятия не имеем, в каком он состоянии, – признается Мазе.

– Думаю, зимой он будет силен, но мы немного не уверены в его нынешнем положении, – продолжает Кристиансен.

«Летом я полностью посвятил себя семейной жизни». Йоханнес всерьез не тренировался до августа

В перерыве между визитами в детский сад и тренировками Бо находит время поговорить по телефону с TV2.

– Лето было просто замечательным. Мне кажется, что все времена года пролетают незаметно, и лето тоже пролетело со скоростью ракеты. Но если посмотреть галерею в телефоне, можно увидеть, что это было насыщенное событиями и приятное лето.

В июне и июле Йоханнес уделял первостепенное внимание семье. Когда наступил август, он вернулся к нормальному тренировочному режиму.

– До августа я тоже по возможности тренировался, но это не был главный фокус. Вместо того, чтобы делать все наполовину, летом я полностью посвятил себя семейной жизни, а затем в августе полностью посвятил себя спорту, – объясняет звезда биатлона.

– В августе я тренировался почти каждый день, так что теперь чувствую, что нахожусь на правильном пути.

Хотя физическая подготовка начинает налаживаться, тренеры не верят, что Бо достаточно занимался стрельбой этим летом. Он и сам подтверждает это.

– Стрельбы было немного. У меня недостаточно данных, чтобы сказать, хорошо это или плохо. Но я позабочусь об этом в дальнейшем.

– Ты понимаешь, что тренеры не уверены в твоей форме?

– Люди, не обладающие информацией, становятся неуверенными. Я не веду дневник тренировок и не приглашал их в гости. В спорте все устроено так: ты находишься в плохой форме, пока не докажешь обратное, – отвечает Бо и добавляет. – Скорее всего, на основании опыта они верят, что все пойдет как надо. Так что, думаю, эта неопределенность скорее напоминает мне о том, что я должен доказать обратное.

И тренеры четко это проговаривают.

– Йоханнес должен приехать на летний чемпионат страны в Лиллехаммер (пройдет с 20 по 22 сентября – Sports) и показать, что он находится на должном уровне, – подчеркивает Мазе.

Тренер по стрельбе отмечает, что много биатлонистов стоит в очереди за местом в сборной.

– В Норвегии очень много хороших биатлонистов, которые только и ждут, чтобы занять свое место. Если Йоханнес не в форме, это может иметь значение для нас.

И Бо точно намерен быть в форме. Теперь он готов принять участие в оставшихся сборах с командой до начала сезона в ноябре.

– Возможно, до ноября осталось совсем немного, но я с нетерпением жду возможности подняться на следующий уровень, – уверяет Йоханнес. – Во многих отношениях лучше всего быть со сборной. Но, как я уже сказал Зигфриду, Эгилю и товарищам по команде, я бы с удовольствием присоединился к ним, но я не могу быть в двух местах одновременно.

Когда я был молодым, я не совсем понимал, что это время наступит – когда ты не на сборах, но все еще в сборной. Но я люблю семью больше, чем биатлон, поэтому делаю такой выбор.

Главная задача на сезон? Подойти к рекорду Бьорндалена

Выбор привел к тому, что в последние годы Бо провел много самостоятельных тренировок. Но амбиции из-за этого не снижаются – наоборот.

– Цель – догнать Уле Эйнара по количеству побед, а для того, чтобы это получилось, и я мог быть спокойнее перед олимпийским сезоном, нужно немного выиграть этой зимой. Я стремлюсь побеждать в отдельных гонках, в общем зачете Кубка мира и как можно чаще на ЧМ.

На счету Уле Эйнара Бьорндалена 95 личных побед на высшем уровне в биатлоне. У Бо сейчас 85, в прошлом сезоне он выиграл 11 гонок.

– Я установил высокую планку и не собираюсь ее снижать. Я просто должен приложить усилия, исходя из того, что у меня есть, и я намерен это сделать.

Йоханнеса Бо упрекали за слабость, а он ответил сезоном-сказкой. Какие рекорды пали?

«Только завершив карьеру, я найду баланс в жизни». Лучший биатлонист мира разрывается между семьей и спортом

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein; Panoramic/Keystone Press Agency; East News /JONATHAN NACKSTRAND / AFP; instagram.com/heddaehlibo